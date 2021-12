Inflation record : quel impact sur votre budget ?

Cette nouvelle habitude, Murielle et sa fille s'en seraient bien passées. En temps réel, elles surveillent désormais régulièrement leur consommation en énergie. Entre le chauffage et l'éclairage, leurs factures mensuelles ont pris un sacré coup de chaud depuis un an et demi. Alors chez elles, sur les treize radiateurs installés, certains restent éteints malgré les zéro degrés du jour à l'extérieur.