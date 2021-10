Intelligence artificielle, réseaux sociaux... Les nouvelles technologies au service du fisc

"Cette année, on devrait dépasser 40%. Et l'an prochain, nous espérons atteindre 50%", nous précise Stéphane Créange, sous-directeur du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal à la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

À quels points vos faits et gestes sont-ils traqués sur Internet ? À Bercy, on se veut rassurant sur l'utilisation de ces outils numériques : si vous aimez vous afficher à côté de voitures de luxe, vous ne subirez pas un contrôle fiscal immédiat.

Pour alimenter ses algorithmes, Bercy assure ne récupérer que les données publiques, accessibles à tous. Mais pour certains, c'est déjà trop. "Plus de 90 ou 95% des contribuables français remplissent parfaitement leurs obligations déclaratives, donc on se demande pourquoi il faut mettre 100% des contribuables sous surveillance généralisée", fait valoir Me Virginie Pradel, avocate fiscaliste et présidente de l'institut fiscal Vauban.

Mais dans le même temps, la panoplie du fisc ne cesse de s'étoffer : récemment, grâce à des prises de vue aériennes, l’État a pu débusquer 3000 piscines non déclarées dans un seul département.