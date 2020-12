Jeux de société : un retour gagnant

Dans la famille Delmotte, toute une bibliothèque est remplie de dizaine de jeux de société. Cette passion les occupe parfois des soirées entières. "Le but, c'est de passer un bon moment en fait et retrouver les personnes qu'on aime", a précisé un membre de cette famille. Effectivement, l'Hexagone est le plus gros marché du jeu en Europe. L'année dernière, en 2019, nos compatriotes en a acheté 23 millions de boîtes, soient environ près d'une boîte par seconde.

Dans un grand enseigne, les rayons de jeux de société est au centre du magasin. Et à l'approche de Noël, cela ne désemplit pas. Cette année, il y a eu, en plus, le confinement qui a fait augmenté les ventes de 15% par rapport à celles de 2019. Ceci n'est pas une surprise pour Laetitia Devalois, psychologue : "Tout d'un coup, on se retrouve H24 et 7 jours sur 7 ensemble. Il faut donc retrouver une façon de se remettre en lien. Ceux qui jouent aux jeux vidéo peuvent faire des parties un peu échangées. Mais le jeu de société a cet avantage-là qu'on est en échange en face-à-face donc on recrée du lien". Avec 1 000 nouveaux jeux publiés par an, il y a du choix.