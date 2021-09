Jouets : vers une rupture de stock pour Noël ?

Les jouets seront donc plus rares et certainement plus chers. En cause, l'envolée des coûts d'approvisionnement. Avant la pandémie, le transport d'un conteneur était facturé 3 000 euros. Ce montant peut actuellement atteindre 17 000 euros. Et selon de nombreux distributeurs, les fabricants vont répercuter cette hausse sur le prix des jouets. A quelques semaines des premiers achats de Noël, l'enjeu sera pour les magasins de limiter cette augmentation.