Le citron de Menton, un agrume au goût unique

Depuis le XVe siècle, ce citron est cultivé sur les collines qui surplombent la ville de Menton. Le microclimat local très doux lui offre des conditions des plus favorables. Un producteur raconte : "On est très bien protégés. On est entourés de montagnes et on a un climat très particulier, doux". Ce microcosme fait du citron de Menton un agrume unique au monde, surprenant par sa douceur en bouche. Tout se mange, même la peau. "C'est vraiment une caractéristique que vous trouvez seulement chez les citrons de Menton", confirme une locale. Cette particularité permet au produit de bénéficier depuis 2015 d’une indication géographique protégée.