L’électricité en circuit court, comment ça marche ?

Jules Barthe est un petit producteur des Pyrénées. Sa matière première, c'est l'eau, qui lui permet de produire de l'électricité 100% bio. "On produit que si on est sûr que ça n'impacte pas la vie autour et que si on est sûr que ça n'impactera pas nos machines", explique-t-il. A quelques centaines de mètres du torrent d'eau, la centrale électrique tourne à plein régime. Elle permet d'alimenter 1 200 foyers, en région toulousaine ou sur la côte atlantique.