L'engouement pour les échecs relancé par la série "Le Jeu de la dame"

64 cases, 32 pièces, deux couleurs et des millions de combinaisons. Les échecs sont l'un des passe-temps favoris de nos ainés, mais aussi de plus en plus ces derniers temps des jeunes. Dans les magasins spécialisés, les ventes explosent. L'une des raisons de cet engouement, c'est la série "Le jeu de la dame". Depuis sa sortie fin octobre sur une plateforme de vidéos, le monde entier, et notamment de plus en plus de femmes, se passionne pour l'échiquier. Dehors ou à la maison, on peut y jouer lentement, mais aussi à toute vitesse.