L’escroquerie aux "garages fantômes", un phénomène en hausse

Cela a été rendu possible grâce à une escroquerie bien huilée,"les garages fantômes". Cet homme a été victime. Il accepte de témoigner, mais à visage caché par peur des représailles. Ses ennuis ont commencé il y a 4 ans. "J'étais en vacances et j'ai commencé à recevoir des appels de policiers parce que des véhicules à mon nom étaient responsables de délits de fuite, de braquages à main armée. Et c'est là que j'ai compris que mon identité avait été usurpée et que j'allais à l'encontre de graves problèmes", raconte-t-il. Très vite, il porte plainte et pense alors que la justice va agir. Quelques mois plus tard, le fisc lui réclame 200 000 euros en tout genre. Son identité a permis de créer des dizaines de garages fantômes et ça ne s'arrête pas.