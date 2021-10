L'inflation est-elle là pour durer ? L'analyse de François Lenglet

C'est déjà le cas aux États-Unis où l'inflation atteint 5,4% , en Allemagne où elle se situe à 4,1% alors que la France est encore à 2,7 selon les données européennes. Le véritable accélérateur serait l'augmentation des salaires qui alimente la hausse des prix parce qu'elle stimule la demande. On l'observe déjà au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et il est possible qu'elle arrive chez nous, en raison des pénuries de main-d'oeuvre causées par le Covid qui force les employeurs à remonter leurs salaires.

Et à cause du vieillissement dans la plupart des pays, la population active diminue. Or, si le travail est plus rare, il sera plus cher, au moins dans les secteurs qu'on ne peut pas automatiser. "Alors, un peu d'inflation n'est pas un mal. Ça réduit le poids des dettes du passé puisque les revenus augmentent plus vite. Mais l'histoire nous enseigne qu'il faut éviter l'emballement, car pour le calmer, c'est aussi difficile que de remettre du dentifrice dans son tube", conclut François Lenglet.