La baguette tradition : que contient-elle et comment déjouer les arnaques ?

On ne rigole pas avec la gastronomie française. Et encore moins avec le pain. Devenu un objet tendance, la célèbre tradition a conquis de nombreux foyers. Trempée dans du tarama ou du tzatziki, elle fera des heureux lors du traditionnel réveillon. Et pour obtenir une baguette-tradition, les Français sont prêts à sortir leur porte-monnaie.

En moyenne, la flute saupoudrée de farine est 50 centimes plus chère qu'une baguette classique. Comptez en moyenne 1€20 pour une tradition. Comment expliquer son prix plus élevé ? "D'un boulanger à un autre, le temps de fermentation et de pétrissage peut varier. Ce qui est très important, c'est d'avoir un pétrissage lent", indique Clément Buisson, artisan-boulanger