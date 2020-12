La bataille de King Jouet à moins de deux semaines de Noël

Ainsi, lors de l'inauguration d'un nouveau magasin, King Jouet a tout prévu pour retenir les clients le plus longtemps possibles. Une glace gratuite ce jour-là, et un coin dessin animé pour découvrir la mascotte de la marque. Il y a aussi la séance photo avec la fameuse mascotte ou la distribution de modèles de décoration de Noël. Un nouveau concept inauguré par le patron en personne. Philippe Gueydon se bat pour la survie de son entreprise, un patrimoine transmis de père en fils depuis cinq générations. La pandémie et les mesures sanitaires, porteront-elles alors un coup fatal à King Jouet ? Qui sera le jouet star de ce Noël ? Comment constituer le meilleur stock et surtout attirer les clients en magasin ?