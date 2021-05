La Chronique éco : Réouverture, les commerces font le plein

La réouverture a été un vrai succès pour les commerces. Les clients étaient au rendez-vous avec plus de 88% de vente réalisés sur cinq jours et une hausse de fréquentation de 32%. Tous les magasins ont donc profité de cette reprise. Dans l'habillement pour enfant, on constate 100% à 140% de hausse. Fnac et Darty ont aussi profité d'une croissance à deux chiffres. Comment expliquer ces résultats ?