La consommation d’alcool à domicile s’envole

Vous avez été contraints de rester cloîtrés. Vous avez eu plus de temps pour traîner aux rayons alcool du supermarché. Résultat : vos habitudes ont changé et vous avez consommé plus d’alcool que pendant le premier confinement. Depuis le début de l’année, la vente de spiritueux et de champagnes a bondi de 24%. Il faut donc bien réapprovisionner les rayons.

Une question demeure : est-ce qu’on boit désormais plus qu’avant ? Si on prend l’exemple de la bière, les litres qui n’ont pas été consommés dans les cafés l’an passé ont été achetés en grande surface. Les Français ont donc rapatrié leur consommation d’alcool à la maison. Selon Pascal Hébel, "presque 50% de plus de Français sont plus anxieux (…) ils se lâchent et consomment un peu plus d’alcool". Or, la sociologue au Crédoc rappelle également que ce dernier a été bu seul, ce qui n’est pas une bonne chose.