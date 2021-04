La "crème de cassis de Dijon" ne pourra pas être "made in China"

Dans un magasin de produits régionaux, la crème de cassis occupe un large rayon et bénéficie d'une indication géographique protégée. Lorsqu'en 2019, une entreprise de vins et spiritueux veut déposer le nom "Dijon" en Chine, toute la filière se sent menacée. Claire Briottet, présidente du Syndicat des fabricants du cassis de Dijon, a été à la pointe du combat. Sous la pression, les autorités chinoises ont refusé le dépôt de la marque "Dijon". Une victoire quand on sait que plus de huit millions de bouteilles sont vendues chaque année, dont un quart à l'étranger. La "crème de cassis de Dijon" fête ses 180 ans en 2021. Les quatre producteurs locaux peuvent désormais voir l'avenir plus sereinement.