VIDÉO - La fin du jambon rose ? Des députés demandent l'interdiction les nitrites

Le but de cette loi serait d’interdire de manière progressive les nitrites, d’abord dès 2023 pour les jambons crus et secs comme les jambons de Parme ou de Bayonne, notamment car ils ne présentent pas de risque de botulisme, une forme d’intoxication alimentaire grave pour de la charcuterie, et n’ont donc pas besoin de nitrites pour être "conservés". Pour les jambons cuits comme les jambons blancs, les andouillettes, les rillettes, les boudins et les terrines, présentant en revanche un risque de botulisme, une interdiction plus tardive (à partir de 2025) serait alors demandée.