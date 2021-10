La hausse du pouvoir d'achat de 8% sur 4 ans est-elle remarquable ? Le regard de François Lenglet

Le spécialiste économie de TF1, François Lenglet, propose de prendre un peu de recul pour voir que nous avons connu des périodes bien plus fastueuses. Les années 60 tout d'abord, les trente glorieuses, où notre pouvoir d'achat a progressé sur 10 ans de 77 %. Année 70 et celle de la crise pétrolière, il progresse quand même de 41%. Les années 80 et le début de la mondialisation, c'est encore plus de 20 % sur 10 ans. Année 90, celle de l'essor d'Internet, plus 21 %. Année 2000, on est à peu près au même niveau, c'est l'installation des 35 heures, plus 22 %. Les choses commencent à se dégrader vraiment à partir de 2010 à cause de la crise de l'euro notamment plus 8,4 % seulement sur 10 ans.