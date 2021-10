La meilleure bière du monde est française

Les bières sont stockées dans une salle chauffée à 25°C pendant une semaine. Le temps pour la levure de réagir à la chaleur et de les rendre pétillantes. Deux semaines après son titre, cette brasserie de trente salariés est déjà victime de son succès : 20 % de commandes en plus. Elles proviennent désormais des quatre coins du monde. Mais l'entreprise ne peut pas produire plus. Elle va donc recruter dix salariés et construire une nouvelle brasserie d'ici l'année prochaine. Principalement vendue dans les Hauts-de-France, la meilleure bière du monde sera bientôt disponible à 4 € la bouteille partout en France.