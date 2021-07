La Poste va ralentir la distribution de nos lettres

Poster une lettre est désormais un geste de moins en moins courant. Ces dernières années, La Poste est confrontée à une dégringolade du volume de courrier. Pour cause : de nouveaux usages bien ancrés. "Je fais tout par téléphone et par Internet. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple"; "Avec Internet, on est sûr que ça arrive"; "Pour communiquer avec une personne, j'envoie un mail", confient quelques passants.