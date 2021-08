La serviette de plage sous toutes ses coutures

Vous aimez lézarder au soleil face à une eau turquoise ou profiter du pont d'un bateau l'été. La serviette de plage, un incontournable, est votre allié pour un séjour réussi. Elle peut être en coton ou en microfibre. Il y en a pour tous les vacanciers. Loin du sable et des plages, c'est dans la Loire que l'on trouve l'une des dernières usines de tissage de serviette en coton de France. Il faut une heure et plus de 12 000 fils pour réaliser un drap de plage. Chez Cottesea, elles sont toutes inspectées minutieusement. Leïla Gouret s'est lancée dans la conception de serviettes de plage il y a trois ans. Rares sont celles encore fabriquées en France. Pour ses modèles, comptez plus de 100 €. Le coton est tissé et léger. Selon la taille du fil, les serviettes en coton ont de nombreuses vertus, mais elles ont un ennemi commun plutôt insolite : les rayons du soleil.