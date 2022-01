La SNCF coûte cher aux Français

Remplacer 1 km de voie ferrée coûte en moyenne 1,5 millions d’euros. Au total, ce genre d'investissement représente 4,5 milliards d'euros. Mais la plus grosse part des subventions va au fonctionnement : 9 milliards euros. Et ce n'est pas fini, il faut ajouter 3,2 milliards versés par l'État afin de garantir l'équilibre du système de retraite des cheminots. À la SNCF, il y a toujours moins de travailleurs qui cotisent pour toujours plus de retraités. “Depuis le 1er janvier 2020 avec la loi sur le pacte ferroviaire, il n'y a plus d'embauche au statut. Donc, ce régime est un régime d'extinction. Le déficit se creusera donc mécaniquement tous les ans”, souligne Didier Mathis, secrétaire général de l’UNSA ferroviaire.