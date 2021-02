Lavage des mains : quel type de savon préférez-vous ?

C'est un réflexe désormais pour tous. Nous nous sommes jamais autant lavé les mains depuis le début de la crise. Mais devant le robinet, deux écoles s'affrontent : ceux qui frottent et ceux qui appuient. En clair, il y a les adeptes des bons vieux savons solides et ceux du liquide. Alors dans quel camp êtes-vous ?

Dans les rayons, les bouteilles de savon et autres gels douche sont toujours largement majoritaires. Mais le solide reprend peu à peu du terrain. On retrouve même des shampoings, des dentifrices, et même des mousses à raser solides. Une tendance observée dans un magasin spécialisé, notamment pour les shampoings. Ces derniers coûtent pourtant douze euros l'unité. Mais selon la gérante, ils sont plus écologiques.