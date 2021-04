Le boom des animaux de compagnie pendant le confinement

Coupés des autres par les mesures de confinement, bon nombre de nos compatriotes se sont tournés vers les animaux de compagnie. Plus que jamais un réconfort pendant le confinement, ces bêtes coupent les Français de leur isolement et cimentent des familles stressées par le confinement. Depuis un an, les ventes d’animaux de compagnies ont explosé. La clientèle s’est ruée vers l’achat de chiot, par exemple, avec des tendances. Les Pomsky qui allient la beauté sauvage du Husky et la douceur câline du Poméranien font un malheur.