Le boom des véhicules d'occasion

Il en rêvait pour partir en vacances cette année, avec ses trois enfants et sa femme. Le père de famille que nous avons rencontré est venu récupérer sa toute nouvelle voiture d'occasion, un SUV de 2012 avec boîte automatique et 162 000 kilomètres au compteur. Un prix de 20 000 euros au lieu de 80 000 euros à l'achat, il a le sentiment d'avoir fait une affaire.

"Elle est vraiment dans un état impeccable. Avec un budget comme le mien, je n'aurais jamais pu m'acheter la voiture qui me plaît en neuf", s'exprime Jacques Raba. Comme lui, les automobilistes sont nombreux à se tourner vers le marché de l'occasion. Sur le premier semestre, 3,1 millions de voitures se sont vendues, soit 32% de plus qu'en 2020. Pour un concessionnaire, il n'y a rien de surprenant. Les Français veulent faire des économies.

"Quand on achète un véhicule neuf, on sort de la concession, vous perdez déjà une valeur de 30% sur le véhicule. Donc, c'est énorme. Un véhicule d'occasion, vous avez même des aides de l'État pour certains véhicules, type hybride et électrique", explique Philippe Esteves, commercial chez Strateam Automobiles à Boulogne Billancourt. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.