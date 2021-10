Le buraliste de Péaule, dans le Morbihan, accueille le premier distributeur de billets

La Confédération nationale des buralistes a proposé ce distributeur à Philippe il y a quelques mois. Il n'a rien à prendre en charge, car l'entreprise partenaire s'occupe de tout. De son côté, Philippe n'a pas non plus hésité. "Le but, c'est quand même d'avoir une machine à disposition des citoyens de Péaule et des touristes", précise-t-il. Un service qui devrait, en effet, bénéficier à tous les commerces de la commune. Le maire, lui, est ravi de voir ce projet se concrétiser sans avoir à amputer son budget.