Le caviar africain made in Madagascar

Ils sont arrivés dans le lac de Mantasoa avec en tête une drôle d'idée. Sur place, on n'avait jamais vu ça. "On amusait beaucoup de monde. On n'était pas très crédible. Il a fallu attendre 10 ans pour montrer que ça pouvait fonctionnel", raconte Delphyne Dabeziez, Rova Caviar à Madagascar. Elle et son mari sont installés à Madagascar depuis 30 ans. Le couple produit le premier et unique caviar africain.