Distribution des chèques énergie : faites-vous partie des 5,8 millions de bénéficiaires ?

Alors que la crise sanitaire assomme un certain nombre de ménages modestes, le gouvernement a décidé d'élargir la distribution du chèque énergie, qui débute ce lundi, à certains foyers imposables. Ce dispositif qui couvre une partie des factures d'électricité, de gaz ou de fioul ou encore des travaux de rénovation énergétique, "bénéficiera en 2021 à plus de 5,8 millions de ménages (contre 5,5 millions l'année dernière)", indique ainsi le ministère de la Transition écologique. Il peut par exemple bénéficier cette année aux résidents des EHPAD, Résidences autonomie, ESLD ou USLD. Ce chèque énergie 2021 sera valable jusqu'au 31 mars 2022.

Le chèque énergie s'avère une aide nominative au paiement des factures d'énergie du logement. Il est attribué sous conditions de ressources, c'est-à-dire que son montant est calculé en fonction de votre revenu fiscal de référence (RFR) et de votre consommation. Il varie de 48 euros à 277 euros par an, et est ouvert aux ménages dont le RFR par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 10.800 €. Un seuil qui a été rehaussé de 100 euros cette année. Vous pouvez vérifier votre éligibilité au chèque énergie grâce au simulateur proposé par le ministère de la Transition écologique. Pour cela, il faut se munir de son numéro fiscal.