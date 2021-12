Le cinéma chez soi avec les nouveaux vidéoprojecteurs

Découvrez dans le reportage en tête de cet article la toute dernière génération de vidéoprojecteurs. Placé sur un meuble bas à 30 cm seulement du mur, l'appareil projette sur un écran noir de deux mètres de large une image haute définition. Un résultat obtenu grâce à une lampe laser de meilleure qualité et trois fois plus résistante dans le temps qu'une lampe traditionnelle. Autre avantage, cette technologie s'adapte à tous les espaces. Le coût total du dispositif s'élève à 4 000 euros. Un prix élevé, mais trois fois moins important que celui d'une télévision de même taille.

Chez "Boulanger", un magasin d'électroménager dans le Rhône, les ventes de vidéoprojecteurs ont bondi de 30 % cette année. Dans l'Hexagone, cinquante mille machines se sont écoulées entre janvier et juin, toutes marques confondues, grâce notamment à des produits de plus en plus petits et de moins en moins chers.