Le fuel domestique au-dessus de la barre d'un euro le litre

À ce prix-là, ce retraité ne chauffe plus le premier étage de sa maison. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait des économies. En effet, il a déjà installé un double vitrage et renforcé l'isolation.

Aujourd'hui, le litre de fioul s'affiche à 1,10 euro. Chez ce négociant de combustible, le téléphone n'arrête pas de sonner et certains clients ont du mal à croire le prix. Et cela se ressent dans les commandes. Les livraisons sont plus nombreuses que les autres années, mais les quantités ont diminué. Le cours du pétrole et des carburants ne devrait pourtant pas baisser dans les prochains jours.