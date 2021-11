Le Grand format : consommer 100 % français, est-ce possible ?

Dans la vidéo en tête de cet article, cette famille nous l'assure. Ils font attention à acheter français. Regardons d'un peu plus près la table de leur petit déjeuner ce jeudi matin. En effet, la grande majorité des aliments vient de l'Hexagone sauf le café ou le chocolat. Pour la nourriture, c'est plutôt facile. Là où ça se complique, c'est pour l'électroménager. Dans la cuisine, la seule française, c'est la cafetière, assemblée en Mayenne. Quant à la brosse à dents, la dernière usine qui en fabrique est à Beauvais. Là où c'est plus facile, ce sont pour les vêtements. En Lozère, une société propose même des jeans français.

Mais, un produit peut-il être 100% français ? Nous sommes allés poser la question à un militant de la première heure au salon du Made in France. "Le 100% n'existe pas. Tout produit a besoin de composants, de matières, d'outils de machine qui viennent du monde entier. Le but c'est que le lieu de production soit français et qu'un maximum de la matière première soit française", explique Charles Huet, cofondateur de la Carte Française. C'est le pari de cette entreprise à Toulouse. Quand beaucoup de sociétés délocalisent, elle crée sa petite marque d'électroménager comme cette nouvelle bouilloire multifonction qui coûte environ 200 euros.

Le problème pour toutes ces petites marques françaises, c'est de se faire connaître. Pour ça, quatre jours par an, il y a le salon du Made in France. Pour les 360 jours restants, Olivier Paccalin a créé un site Internet. Le moteur de recherche répertorie tous les articles fabriqués dans notre pays. Ces produits bleu-blanc-rouge sont de plus en plus nombreux depuis le début de la crise sanitaire. Partout, les relocalisations se multiplient.