Le grand format : la location de jardins entre particuliers en plein boom

Un anniversaire surprise pour son épouse, avec une vingtaine d'amis autour d'eux au jardin comme à la maison. Sauf qu'une heure plus tôt, ce père de famille ne connaissait pas cet endroit. Et le propriétaire, précisément, lui faisait la visite des lieux. Inviter de parfaits inconnus à faire la fête dans son jardin est devenu un business et une solution pour Haniel et sa famille. Il loue cet endroit 90 euros de l'heure, de quoi entretenir cette maison familiale et centenaire.