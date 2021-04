Le Grand format : les artisans investissent les réseaux sociaux

Cette étudiante doit faire changer un interrupteur électrique. Elle a choisi de passer par une plateforme d'entraide entre particuliers. En fait, ce n’est pas un particulier qui arrive mais un professionnel. Cet électricien a créé sa propre société en janvier dernier, il est auto-entrepreneur. Ramdane Mahadine, sis à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), précise : "Anciennement, j’ai été électricien chez Engie. Et avec le confinement et tout ça, j’ai déjà eu une baisse d’activité. Du coup, je me suis mis à mon compte”. Il paye un abonnement de 30 euros par mois, ce qui lui permet d’accéder aux annonces et de proposer ses prestations à un tarif attractif. Pour changer cette prise, il facture 50 euros à la cliente, pièces, main-d’œuvre et déplacement compris. “Ça a été très rapide, efficace”, commente la cliente. “N’hésitez pas à laisser un avis”, suggère-t-il à l’étudiante. En effet, il trouve 80% de sa clientèle grâce à cette plateforme.