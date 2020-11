Le grand format : les Français fous du bricolage

Pour le matériel, nombreux se tournent vers les enseignes de bricolage. Ces magasins sont en partie restés ouverts depuis mars et ont vu leurs ventes exploser, avec une hausse de 30%. C'est loin des sites de bricolage en ligne. Le leader européen est Français, il avait déjà plus 60% de croissance en 2019. Et la crise a encore accéléré les ventes. Ainsi, beaucoup de bricoleurs se tournent vers les achats en ligne. À l'exemple de Martine Deplanck qui commande absolument tout en ligne. Et elle n'y trouve que des avantages.