Le grand format : les maisons en paille redeviennent tendance

Il y a cinq ans, lorsqu'André Coste construit de ses mains sa maison en Seine-et-Marne. Il s'inspire du modèle scandinave. Un foyer chaleureux. Dehors, il fait à peine 5°C, mais à l'intérieur, la température avoisine les 21,3°C grâce notamment à la paille dans le mur qui permet de bien isoler la maison, de rester au frais l'été et au chaud l'hiver. Cette technique permet aussi de faire de belles économies sur les factures d'énergie. À la construction, la maison d'André coûte 5% plus chère qu'une maison traditionnelle. Un léger surcoût qui n'empêche pas la paille d'avoir le vent en poupe.

Partout dans l'Hexagone, 5 000 habitations en paille ont été construites ces dernières années. De quoi convaincre les plus réticents, car dans l'imaginaire collectif, quand on pense à la maison en paille, on pense au conte des Trois petits cochons. Une idée reçue totalement fausse. À Montargis, nous avons retrouvé la doyenne des constructions en la matière. Elle a 100 ans. La maison Feuillette est classée aujourd'hui monument historique et sert de vitrine à la filière.