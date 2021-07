Le grand format : les ventes de spas gonflables explosent

Vous en voyez de plus en plus dans le jardin pour prendre un beau bain au soleil. Les spas gonflables ont plusieurs modèles. Ces derniers temps, leurs ventes ont explosé. Nos reporters ont rencontré des Français qui se sont offert ce petit plaisir.

Il se gonfle et se remplit d'eau comme une piscine. Pourtant, le spa gonflable a un petit truc en plus. Des jets massants et des bulles d'air s'échappent du fond du bassin. Pour cette famille, "C'est relaxant quand même, ça fait du bien". Ça masse le dos, après une journée de travail. C'est impeccable"

Toute l'info sur Le 20h

Cet été, le spa gonflable est le nouveau concurrent des piscines. Dans ce magasin, les ventes ont augmenté plus de 100% en un an. "Avec la température qui vient d'arriver, c'est vraiment juste une explosion sur ce type de produit. Et c'est 50, 60, 80 par jour", précise Vasco Soares, directeur du magasin Leroy Merlin à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Des modèles sont vendus entre 300 et 900 euros selon la taille et le nombre de jets. Mais il faut ajouter une centaine d'euros supplémentaires pour tous les accessoires. Et surtout, 200 euros par an pour l'entretien. Comme pour les piscines, il faut changer le filtre et traiter l'eau régulièrement.

Si certains sortent le porte-monnaie, d'autres sont plus hésitants. Alors, cette inquiétude est-elle fondée ? Comment ces spas sont-ils conçus ? Pour les savoir, nous nous sommes rendus en Bourgogne, chez le leader du marché. En un an, il a vendu 150 000 spas gonflables en France, plus 25 % de croissance. Tous sont fabriqués en Chine puis importés. La durée de vie du spa gonflable dépend surtout de son utilisation et de son entretien. Mais pour ce père de famille, il n'est pas question d'en acheter un. Il a décidé de le louer via une société spécialisée. L'entreprise se charge de l'installation au beau milieu de son salon. Il faut pourtant débourser 90 euros par jour de location, le prix pour une soirée bulle des plus romantiques.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.