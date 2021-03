Le Grand format : marketing olfactif, quand les marques nous mènent par le bout du nez

Ca vous est déjà arrivé. Vous vous baladez et soudain, une odeur vous chatouille le nez. Un restaurant repérable à dix mètres ou le parfum d'un magasin de cosmétique. Stéphane Arfi, fondateur d'"Emosens", a fait de ces senteurs son métier. On utilise les odeurs pour vendre. C'est le principe du marketing olfactif. Rien que dans cette rue commerçante filmée la semaine dernière, Stéphane a conçu les fragrances de trois boutiques. "C'est la manipulation comme tout autre marketing. La différence peut-être avec le parfum, c'est que si on ne veut pas voir quelque chose, on ferme les yeux, si on ne veut entendre, ou bouche les oreilles. Sentir, on est obligé de sentir. On a besoin d'air pour respirer", explique-t-il.