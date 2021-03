Le grand format : nourriture, frais de santé, garde-robe… combien coûte un animal de compagnie ?

Cet amour immodéré des propriétaires pour leurs animaux fait les affaires de Mathieu Even, qui a lancé il y a deux ans sa marque d'accessoires pour chiens et chats. Des produits fabriqués en France qui séduisent une clientèle plutôt jeune et férue de mode. Il faut dire qu'avec 65 millions de chiens et chats, rongeurs ou poissons en France, soit presque autant que d'êtres humains, le marché des animaux de compagnie est porteur. Il a pesé cinq milliards d'euros en 2020. Principal poste de dépense, l'alimentation. Mais pour certains, les frais ne s'arrêtent pas là.