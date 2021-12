Le grand format : offrez-vous du sur-mesure !

Le modèle du sur-mesure arrive aussi dans le domaine du bien-être. Par exemple, des gélules qui ont l'air tout à fait classiques, disposent de compositions personnalisées. Le sur-mesure, c'est aussi un défi de fabrication. Chez Lolo Paris par exemple, on propose 57 tailles de soutien-gorge. Comme l'explique Océane Brière, cofondatrice de cette marque de lingeries, cela répond aux problématiques de morphologies atypiques des femmes. Ainsi, les bretelles sont plus fines et les agrafes plus larges. Rien n'est laissé au hasard. Il faut compter au moins 90 euros pour un soutien-gorge. Les prix sont constants, donc pas de solde pendant l'année. Et il n'y a pas de stock à écouler, car il y a peu de collection.