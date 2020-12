Le grand format : que cache le label "Coton bio" ?

Il suffit de quelques clics lors de ses achats en ligne à la maison pour s'en apercevoir : la couleur à la mode, c'est le vert, avec des draps responsables et des chemises durables. L'une des industries les plus polluantes de la planète est-elle soudainement devenue écolo ? La mention "coton biologique" est devenue de plus en plus fréquente, mais seul 0,7% du coton produit dans le monde est aujourd'hui bio alors qu'il envahit nos rayons. Une présence qui interroge. C&A est le plus gros acheteur mondial de coton bio. L'enseigne populaire vendait un million de vêtements bio il y a quinze ans. C'est 157 millions aujourd'hui, une progression exceptionnelle, avec une contrainte : trouver la matière première. Leur coton vient essentiellement d'Inde. C'est le cas pour la moitié du coton bio. Il est aussi produit en Chine, au Kirghizistan, ou aux États-Unis.