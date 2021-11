Made in France : est-il possible de consommer 100% français ?

Le 9e édition du salon du "Made in France" a ouvert ses portes mercredi 10 novembre à Paris. À cette occasion, TF1 s'interroge : est-il possible, pour un ménage français, de n'acheter que des biens produits dans le pays ?

Pour l'électroménager, la situation se complique un peu plus. Exemple avec l'écran de télévision "assemblé en Pologne", tel qu'indiqué sur l'appareil. Et pour cause : plus aucun téléviseur n'est fabriqué en France.

Une autre question se pose aussi : un produit peut-il être totalement français ? "Le 100% n'existe pas. Tout produit a besoin de composants, de matières, d'outils, de machines qui viennent du monde entier. Le but, c'est que le lieu de production soit français et qu'un maximum de la matière première le soit aussi", explique Charles Huet, cofondateur de la Carte Française.

Le problème pour toutes ces petites marques françaises reste de se faire connaître. Un objectif auquel répond le salon du Made in France, mais pas que. Car il existe aussi un site Internet.

"En quelques secondes, vous pouvez acheter du made in France", nous précise le créateur de la plateforme, Olivier Paccalin. Son moteur de recherche répertorie tous les articles fabriqués dans notre pays. "On a 40.000 produits, et ce n'est que le début".

Et que les ménages adeptes du Made in France se réjouissent : les produits bleu-blanc-rouge sont de plus en plus nombreux depuis le début de la crise sanitaire, et les relocalisations se multiplient.