Le grand retour des réparateurs

Cet atelier de réparation de vélo à Nantes a ouvert il y a deux ans, avec des ambitions modestes au départ. Mais en quelques mois, l'entreprise a décollé. Elle compte aujourd'hui six salariés et pourtant, les délais d'attente ne cessent de s'allonger. L'atelier affiche depuis peu le label des Répar'Acteurs attribué par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elle en fait la promotion depuis quelques années. Ce label garantit l'engagement de l'entreprise dans une démarche de développement durable. Elles étaient 4 500 affiliées fin 2020. C'est 6% de plus qu'en 2019.