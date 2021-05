Le logo : stratégique pour les marques

L’heure est aussi au minimaliste, avec des logos simplifiés comme celui de cette société de production de cinéma ou ce hamburger sans relief d’une chaîne de fast-food. Gwenaëlle De Kerret, sémiologue et consultante de l’agence “Semiotips”, décrit : “C’est vrai qu’on essaie de plus en plus d’éviter que les logos ressemblent à des photographies ou à des objets. Puisque c’est séduisant visuellement, mais en réalité, ça n’a pas vraiment d'impact. Plus le signe, plus le logo est simple, plus l’œil et le cerveau vont le mémoriser”. Mais tous ces changements modifient-ils vraiment votre façon de consommer ou de percevoir ces marques ?