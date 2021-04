Le made in France en trompe l'œil

Une basket blanche, un drapeau bleu-blanc-rouge bien en évidence, pourtant quand on cherche un peu, “made in Portugal” sur l’étiquette. Yves Jégo, ancien ministre, président de la certification “Origine France Garantie”, explique : “Les gens qui achètent une basket avec un drapeau bleu-blanc-rouge, ils ne se posent pas de question. En plus, si c’est une marque française, ils se disent : bah forcément c’est fait en France. Et ça ne l’est pas”.