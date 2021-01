Le match entre les chocolats industriels et artisanaux

Le chocolat est le produit consommé sans modération pendant les fêtes. De toutes les couleurs, de toutes les formes et pour tous les goûts, il est derrière les vitrines et dans les rayons des supermarchés. Fabriqué de façon industrielle ou artisanale, comment peut-on faire la différence ? En grande surface, pour une boîte de chocolat standard, le prix peut tomber très bas et monter jusqu’à une quinzaine d’euros. Par exemple, une marque normande haut de gamme est à treize euros et quarante-neuf centimes les 300 g. Alors que dans une boutique spécialisée, une boîte plus petite coûte plus cher, vingt et un euros et cinquante centimes les 250g. L’écart de prix est flagrant.