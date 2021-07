Le Pop it : le jeu anti-stress qui cartonne chez les enfants cet été

LUDIQUE - Cette petite plaque de silicone recouverte de bulles à "éclater" à l’infini envahit les plages cet été. Plus qu'un jeu, le Pop It s'est aussi immiscé dans les cabinets d'orthophonistes qui l’ont transformé en outil de travail.

Le bruit n'est pas tout à fait identique, mais le principe est le même. Un Pop It est l'équivalent d'un gros morceau de papier bulle, coloré et réutilisable à l'infini. Vendues entre 1 et 35 euros ces petites babioles colorées, aux formes variées, sont devenues un véritable phénomène de mode. En témoignent ces deux enfants assis sur la plage (cf vidéo en tête d'article) qui tapotent frénétiquement sur leur jouet. "C'est relaxant", confie l'une des deux. Relaxant pour eux, mais moins pour les parents, qui entendent des "pop" "pop" à longueur de journée. "J'ai cédé au caprice et j'en ai acheté un (...) c'est la mode", confie une mère de famille au micro de TF1. Mais d'où vient ce jeu qui envahi nos plages cet été ?

Né au cœur des années 1970 dans l'esprit de Theo Coster, inventeur du célébrissime jeu Qui est-ce ?, le Pop It est devenu réalité en 2013, au Canada. Il est d'abord commercialisé sous forme de disque par la marque FoxMind Games, rapporte Le Monde. Ce jouet sensoriel, nommé à l'époque Last One Lost, est alors distribué dans des enseignes spécialisées, car il s'adresse aux parents ayant des enfants en situation de handicap afin de stimuler leurs sens. La vue, avec ses couleurs très vives, l'ouïe avec son "pop" reconnaissable et leur toucher avec sa texture et ses bulles à écraser. Depuis, l'idée a été reprise par de nombreux fabricants, parfois sous le nom Bubble Pop ou Go Pop. De petite ou de grande taille, le Pop It permet de travailler sa dextérité en utilisant ses deux mains en même temps et provoque surtout beaucoup de satisfaction lorsque ses bulles font "pop".

150 millions de vues pour le #PopItChallenge

Commercialisé en France depuis 2020, le Pop it est devenu incontournable grâce aux réseaux sociaux et notamment à l'arrivée du hashtag #PopItChallenge sur Tik Tok qui a cumulé près de 150 millions de vues sur la plateforme, selon Le Parisien. Depuis le jeu a envahi les cours de récré et ne devrait pas tarder à inonder les plages. "Beaucoup font de l'approvisionnement pour les vacances d'été parce qu'en l'occurrence pour le train, pour l'avion, pour la plage, c'est vrai que ça va rester un phénomène d'occupation pour les enfants", indique à TF1 Marie Arnoux, vendeuse au magasin de jouets "Lulu et Compagnie" à Paris (voir vidéo ci-dessous).

En plus de monopoliser les enfants, le jeu s'est aussi invité dans les cabinets paramédicaux. Comme l'explique Rachel Dutordoir, orthophoniste à Ballan-Miré en Indre-et-Loire qui l'utilise en séance pour motiver ses jeunes patients. "Quand on éclate une bulle, c'est agréable, ça détend en fait. À chaque seconde, on éclate une bulle, donc ça permet de structurer en fait l'exercice", explique l'orthophoniste. Alors effet de mode ou véritable phénomène ? Réponse à la rentrée dans les cours de récréation.

