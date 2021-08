Le prix des fruits et légumes directement impacté par la météo

Disposés sur les étals, ils nous font systématiquement de l'œil. Mais cet été, acheter ces fruits et légumes coûte bien plus cher. "Les prix ont monté du double", affirme Jean Falba, arboriculteur. À cause du gel au printemps, la production a baissé de 30% à 60% selon les fruits. Pour soutenir les arboriculteurs, les habitants privilégient les produits d'Occitanie. Malgré les tarifs, pas question de se priver.

Avec le retour du soleil au mois d'août, les melons grossissent enfin et deviennent plus goûteux. Encore faut-il bien les choisir. " Il faut qu'il soit assez lourd , qu'il soit bien rainuré", nous montre Cyril Andrieu, producteur.

Comme tous les autres fruits, la production est décalée cette année. "On compte à peu près quinze jours à trois semaines de retard par rapport à une année normale", confirme Alain Gay, producteur de melons et de pastèques. De quoi réjouir les amateurs encore plusieurs semaines. Sur les stands, les melons et tomates vont maintenant côtoyer les fruits d'automne, avec l'arrivée des raisins et des pommes.