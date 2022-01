Le prix des fruits et légumes pèse sur le budget des familles

Le constat fait par l'association des consommateurs Familles rurales à propos du prix des fruits et légumes est sans équivoque. Ce jour-là, un client ne dépensera pas plus de 2,20 euros pour acheter ces légumes. "Ça coûte cher, mais on ne peut pas se priver. On a besoin de vitamines", a-t-il affirmé. Pour ne pas se priver, plutôt que les marchés quand il le peut, il privilégie les petits producteurs. Ils sont nombreux à Houdan, dans les Yvelines. Les légumes mais aussi les fruits ont augmenté. Seule solution pour certains Français : limiter leur consommation. Pour une cliente, manger cinq fruits ou légumes par jour est un luxe dont elle ne veut pas se passer.