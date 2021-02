Le succès des "Dark Kitchen", ces restaurants qui fonctionnent uniquement en livraison

Il y aurait officiellement plus de 500 restaurants en ligne en France. Mais ce chiffre est sûrement minoré, car le phénomène s'étend à présent aux petites villes. Et en plus des restaurateurs, les investisseurs s'y mettent aussi. Sébastien et Alexandre étaient auparavant experts dans le numérique, mais ils ont senti le bon filon et ont décidé de se lancer dans un projet culinaire un peu fou : ouvrir une immense cuisine avec des burgers, des plats vietnamiens et des plats locaux. Et même si de nombreux travaux sont à réaliser, avec un loyer de 1.800 euros par mois pour 80 m² en plein centre-ville de Lille, c'est imbattable, surtout comparé à l'ouverture d'un restaurant traditionnel. "Vous n'avez pas à acheter des couverts et le reste, ça peut se faire très vite. Et si jamais nos tentatives échouent, on peut les remplacer et proposer autre chose aux clients", disent-ils. En attendant d'ouvrir cet été, ils ont déjà lancé leur première cuisine spécialisée dans la volaille, nommée "Bassecour".

Malgré cette facilité apparente, comme pour tout restaurant, les "Dark Kitchen" peuvent faire l'objet de contrôles sanitaires réguliers. Parmi les contraintes de ces chefs cuisiniers d'un nouveau genre : livrer dans les temps et adapter les recettes pour qu'elles supportent le trajet. Enfin, il faut aussi faire face à l'affluence. Le midi, c'est pas moins de 20 commandes qui arrivent quasi en même temps. Cela peut paraître beaucoup, mais comme les plate-formes en ligne sont très gourmandes, il faut suivre la cadence. "Sur les 46,70 euros, on peut enlever 30%", note le gérant de "Bassecour". Soit plus de 13 euros en moins pour le restaurateur. "C'est beaucoup. C'est pour ça que notre intérêt est de multiplier les enseignes pour faire plus de quantité", ajoute-t-il.