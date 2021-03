L’étonnant succès des mini-supermarchés automatisés en Suède

Les clients ont accès librement à la supérette. Ils sont seulement surveillés par des caméras. La start-up a développé une application mobile pour entrer virtuellement à l’intérieur du magasin automatique, à l’aide d’un numéro secret. Cette appli sert également pour le paiement et le choix des produits. Il faut scanner ces derniers sur son téléphone. À la fin des emplettes, le ticket de caisse s’affiche. Il ne reste alors plus qu’à cliquer pour autoriser le paiement toujours grâce à l’application reliée au compte bancaire du client.

La start-up proposant ces commerces automatiques a eu l’embarras du choix pour s’implanter en Suède. En effet, il ne restait que 3500 supermarchés en 2010 contre 8500 25 ans plus tôt. Seulement, les épiceries de village ne faisaient plus assez de chiffre d’affaires. Concrètement, les nouvelles échoppes ont pris place dans des containers d’environ 15 mètres carrés et peuvent donc être déplacées. Elles sont ouvertes 24h/24 et proposent 550 produits.

Dans ces supermarchés automatisés, les prix ne sont pas plus élevés que dans des supermarchés classiques. Alors comment est-ce rentable avec parfois moins de 40 clients par jour ? Seuls le nettoyage et la mise en rayon nécessitent des interventions humaines. Un seul employé peut donc s’occuper de plusieurs supérettes. C'est le cas de Domenica, qui dispose de moins d’une demi-heure pour faire le ménage, vérifier les stocks et remplir les rayons de la mini-boutique. "En fait, je m’occupe de quatre magasins en plus de celui-ci, une seule employée pour cinq points de vente, cela représente de grosses économies de main d’œuvre et donc, oui, c’est rentable", confirme-t-elle.

Et ce n’est pas le fondateur de l’enseigne qui dira le contraire. En deux ans, il a ouvert 24 mini-supermarchés automatiques. "Un magasin, c’est comme un mobil home. Il est simplement raccordé à l’électricité. Si vous vous êtes trompé d’endroit, vous débranchez tout, vous mettez le magasin sur un camion et vous déménagez ailleurs. Ça prend une heure, on l’a déjà fait deux fois", affirme-t-il. Et le succès est tel qu’il s’ouvre un mini-supermarché par semaine. Quatre enseignes se partagent à présent le marché.