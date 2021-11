Le succès des robots de cuisine

Dans ce magasin d'électroménagers, les robots-cuiseurs ont été placés dans un endroit stratégique, car les ventes décollent malgré des prix élevés. Les premiers robots coûtent entre 250 et 600 euros. Ils vous guident dans l'assemblage des ingrédients et lancent la cuisson. Mais pour des modèles plus élaborés, il faut compter jusqu'à 1 500 euros. Cette fois, les robots râpent, tranchent, pétrissent, il n'y a presque plus rien à faire.