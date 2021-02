Le succès du drive fermier bio dans le Calvados

C'est l'effervescence dans une ferme de Saint-Vigor-le-Grand. Des producteurs se sont unis et s'y rassemblent une fois par semaine pour le panier de leurs clients. En moyenne, au moins 40 paniers sont à préparer. "Aller directement chez le producteur augmente forcément nos marges et on peut vivre mieux avec ça", explique Mathieu Boutet, président de l'association "Côté Producteur". Devenu incontournable pour les clients, ce système de drive a été mis en place pendant le confinement. Les commandes se font sur Internet et tous les produits sont bio et locaux. "C'est très pratique. On vient, on sonne et on livre les commandes directement au coffre de la voiture", confie une cliente.